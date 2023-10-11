Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова вышли в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу

Россиянки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Чжэнчжоу (Китай). В 1/8 финала дуэт россиянок встретился с Дезире Кравчик (США) и Деми Схурс (Нидерланды). Матч, продолжавшийся 1 час 8 минут, завершился со счётом 6:1, 6:2 в пользу российских теннисисток.

Самсонова и Кудерметова пять раз подали навылет и допустили две двойные ошибки. Соперницы россиянок не совершили эйсов, но и не допустили ни одной двойной ошибки.

В четвертьфинале турнира в Чжэнчжоу соперницами Людмилы Самсоновой и Вероники Кудерметовой станут Тимя Бабош (Венгрия) и Людмила Киченок (Украина). Соревнования в Чжэнчжоу продлятся до 15 октября. Призовой фонд турнира категории WTA-500 составляет $ 780 637.