Мирра Андреева в паре с американкой Питон Стирнс вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге

Российская теннисистка Мирра Андреева вместе с американкой Питон Стирнс вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Гонконге. В 1/8 финала тандем встретился с Аминой Аншба (Россия) и Анастасией Детюк (Чехия). Матч, длившийся 56 минут, завершился со счётом 6:1, 6:2 в пользу Стирнс и Андреевой.

Победители встречи не допустили двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из семи, в то время как Аншба и Детюк сделали одну двойную ошибку и не реализовали единственный брейк-пойнт. По ходу матча теннисистки не сделали ни одного эйса.

В четвертьфинале дуэт россиянки и американки встретится со вторыми сеяными парного разряда Лидией Морозовой (Беларусь) и Катаржиной Питер (Польша). Турнир в Гонконге с призовым фондом $ 259 303 проходит с 9 по 15 октября.