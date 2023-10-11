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Анна Блинкова уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге

Анна Блинкова уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге
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37-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Блинкова уверенно вышла в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет почти $ 260 тысяч. Соревнования продлятся до 15 октября.

В матче второго круга 25-летняя Блинкова (5) со счётом 6:1, 6:3 обыграла 183-ю ракетку мира, представительницу Австралии Присциллу Хон. Встреча теннисисток продлилась 1 час 7 минут. Блинкова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Хон ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два упущенных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Блинковой в Гонконге станет победительница матча Синьюй Ван (Китай, 4) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Гонконг. 2-й круг
11 октября 2023, среда. 16:05 МСК
Присцилла Хон
183
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Анна Блинкова
37
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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