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Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае, обыграв американца Томми Пола

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае, обыграв американца Томми Пола
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Чемпион Олимпиады-2020 в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В матче 1/8 финала Рублёв (5) со счётом 7:5, 7:5 обыграл 12-ю ракетку мира, представителя США Томми Пола (12). Встреча теннисистов продлилась 1 час 36 минут. Отметим, что в первом сете Рублёв отыгрался со счёта 2:4.

В матче Рублёв четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Пола шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Рублёва в Шанхае станет 34-я ракетка мира, француз Уго Умбер (32).

Отметим, что Рублёв — единственный представитель топ-10 рейтинга ATP, оставшийся в сетке Шанхая.

Шанхай. 4-й круг
11 октября 2023, среда. 16:20 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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