Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае, обыграв американца Томми Пола

Чемпион Олимпиады-2020 в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В матче 1/8 финала Рублёв (5) со счётом 7:5, 7:5 обыграл 12-ю ракетку мира, представителя США Томми Пола (12). Встреча теннисистов продлилась 1 час 36 минут. Отметим, что в первом сете Рублёв отыгрался со счёта 2:4.

В матче Рублёв четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Пола шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Рублёва в Шанхае станет 34-я ракетка мира, француз Уго Умбер (32).

Отметим, что Рублёв — единственный представитель топ-10 рейтинга ATP, оставшийся в сетке Шанхая.