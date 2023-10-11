Россиянка Камилла Рахимова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Гонконге
Поделиться
81-я ракетка мира, российская теннисистка Камилла Рахимова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гонконге.
В матче второго круга Рахимова со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 1:6 проиграла семикратной чемпионке турниров «Большого шлема» в парном разряде, чешке Катержине Синяковой (текущий 85-й номер рейтинга WTA). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 20 минут. Рахимова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала все три заработанных брейк-пойнта. На счету Синяковой четыре эйса, семь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.
За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Синякова сразится с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 2).
Комментарии
- 11 октября 2023
-
19:25
-
19:12
-
18:55
-
18:24
-
18:16
-
17:56
-
17:50
-
17:28
-
17:11
-
16:58
-
16:26
-
16:17
-
16:11
-
15:52
-
15:47
-
15:18
-
14:41
-
13:40
-
13:04
-
12:32
-
12:00
-
11:55
-
11:44
-
10:58
-
10:16
-
09:36
-
09:07
-
02:00
-
00:29
-
00:12
- 10 октября 2023
-
23:50
-
23:28
-
23:22
-
22:55
-
22:25
Партнерский контент