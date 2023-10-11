Россиянка Камилла Рахимова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Гонконге

81-я ракетка мира, российская теннисистка Камилла Рахимова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гонконге.

В матче второго круга Рахимова со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 1:6 проиграла семикратной чемпионке турниров «Большого шлема» в парном разряде, чешке Катержине Синяковой (текущий 85-й номер рейтинга WTA). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 20 минут. Рахимова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала все три заработанных брейк-пойнта. На счету Синяковой четыре эйса, семь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Синякова сразится с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 2).