Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Григор Димитров — после победы над Алькарасом: я никуда не уходил, уже 15 лет на месте

Григор Димитров — после победы над Алькарасом: я никуда не уходил, уже 15 лет на месте
Комментарии

Победитель Итогового чемпионата ATP, бывшая третья ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров отреагировал на высказывание о том, что его свежая победа над двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом говорит «Григор Димитров ещё здесь».

«Я никуда не уходил. Уже 15 лет я на месте — и никуда не денусь», — сказал Димитров в интервью на корте.

Напомним, 19-я ракетка мира Димитров (18) неожиданно обыграл 20-летнего Алькараса (1) в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:4 в пользу болгарина.

32-летний Димитров не завоёвывал личных титулов на уровне ATP с 2017 года, когда стал чемпионом Итогового турнира ATP.

Материалы по теме
Последний из топ-10! Рублёв дожал непростого американца в Шанхае, выйдя в 1/4 финала
Последний из топ-10! Рублёв дожал непростого американца в Шанхае, выйдя в 1/4 финала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android