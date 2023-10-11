Григор Димитров — после победы над Алькарасом: я никуда не уходил, уже 15 лет на месте

Победитель Итогового чемпионата ATP, бывшая третья ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров отреагировал на высказывание о том, что его свежая победа над двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом говорит «Григор Димитров ещё здесь».

«Я никуда не уходил. Уже 15 лет я на месте — и никуда не денусь», — сказал Димитров в интервью на корте.

Напомним, 19-я ракетка мира Димитров (18) неожиданно обыграл 20-летнего Алькараса (1) в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:4 в пользу болгарина.

32-летний Димитров не завоёвывал личных титулов на уровне ATP с 2017 года, когда стал чемпионом Итогового турнира ATP.