Медведев, Алькарас, Руне и другие ответили, в какой момент прошлого хотели бы отправиться

Топовые теннисисты в рамках медиадня на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) ответили, в какой момент прошлого отправились бы, если бы имели такую возможность.

Каспер Рууд: я бы отправился во времена, когда существовали динозавры. Конечно, если был бы уверен, что останусь целым и невредимым. Но человек против динозавра… Сами понимаете, умрёшь через час или около того».

Карлос Алькарас: отправился бы в эпоху постройки египетских пирамид, чтобы посмотреть, как они создавались. А ещё в тот день в 2010 году, когда сборная Испании выиграла чемпионат мира».

Фрэнсис Тиафо: вероятно, в 90-е, ранние нулевые. Я большой фанат хип-хопа, а тогда эта культура была на пике. Хотел бы встретить Тупака, Jay-Z, когда они были на высоте».

Хольгер Руне: вероятно, во времена, когда мои родители были молодыми. Хочется знать, чем они жили тогда, как себя вели, и вообще больше узнать о них».

Тейлор Фритц: я бы хотел вернуться в свои 18 лет и ещё раз сыграть с Роджером [Федерером]. Я тогда проиграл матч и титул, поэтому хотел бы исправить».

Даниил Медведев: я бы отправился в 1920-1930 годы. Мне было бы интересно узнать, как люди жили в то время»

Янник Синнер: я бы выбрал обычный день, самый простой. Просто потому что у меня много классных воспоминаний с друзьями, когда мы катались на лыжах, проводили время в близком кругу».