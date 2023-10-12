Чесноков — о женском теннисе в России: у нас сейчас нет явных лидеров мирового тура

Экс девятая ракетка мира в мужском одиночном разряде, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков прокомментировал отсутствие россиянок на итоговом турнире WTA. Напомним, год назад на Итоговом турнире WTA в Форт-Уэрте (США) Россию представляла Дарья Касаткина.

«Когда-то у нас было пять человек в первой десятке мирового рейтинга, сейчас ни одного. Я думаю, определённый спад в женском теннисе есть, но это нормально. Во многих странах часто случается, что в какой-то момент играет сильное поколение, а смены ему нет. Можно вспомнить, как у мужчин в Швейцарии одновременно играли Федерер и Вавринка, а сейчас на топ-уровне там никого нет. У нас сейчас нет явных лидеров мирового женского тура, но я думаю, что ничего страшного в этом нет», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации 2023 года пройдёт в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября.