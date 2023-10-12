Карен Хачанов опубликовал фото с прогулки по Шанхаю

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 14-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях фотографии с прогулки по Шанхаю (Китай).

«Полноценный выходной день и обзорная экскурсия по Шанхаю завершены», — подписал снимки Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Напомним, Хачанов (13) неудачно выступил в одиночном разряде турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Карен дошёл до третьего круга, где со счётом 6:7 (6:8), 4:6 проиграл бывшей третьей ракетке мира, представителю Болгарии Григору Димитрову (18).

В конце сентября Хачанов завоевал титул на турнире категории ATP-250 в Чжухае (Китай). В финале турнира он встречался с представителем Японии Йосихито Нисиокой. Матч завершился со счётом 7:6 (2), 6:1 в пользу россиянина. Для Карена эта победа стала первой на турнирах ATP в одиночном разряде в этом году (впервые за пять лет) и пятой в карьере.