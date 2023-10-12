«Никакого уважения». Соперника Рублёва разнесли за провокационный жест на турнире в Шанхае

Уго Умбер высунул язык «в лицо» Стефаносу Циципасу и в целом ведёт себя излишне эмоционально. В пятницу Андрей может сбить его спесь.

Французский теннисист Уго Умбер отлично проводит осеннюю серию турниров в Азии. На «пятисотнике» в Пекине Умбер выбил седьмую ракетку мира Андрея Рублёва (5:7, 6:3, 7:6) и вылетел в четвертьфинале, взяв сет у №3 Даниила Медведева (4:6, 6:3, 1:6). Затем Уго отправился на «Мастерс» в Шанхае. Выступает там не менее успешно, чем в Пекине.

Француз вышел в четвертьфинал, где его ждёт жаждущий реванша Рублёв. Умбер уже повторил свой лучший результат на турнирах серии «Мастерс» (ранее один раз попадал в восьмёрку сильнейших в Париже в 2020-м) и вполне может замахнуться на карьерный рекорд. Занимающий 34-е место в рейтинге ATP Уго прямо сейчас чрезвычайно уверен в себе.

В 1/16 финала Шанхая Умбер разобрался с №6 греком Стефаносом Циципасом (6:4, 3:6, 7:5), сведя баланс встреч с представителями топ-10 к нейтральной отметке 9:9. На волне успеха француз не заметил американца Джеффри-Джона Вулфа (6:1, 6:2) в 1/8 финала и сэкономил немало сил на четвертьфинальную битву с Рублёвым.

Умбер настроен ещё раз одолеть Андрея, показать лучший результат на «Мастерсах» и сделать баланс с игроками топ-10 положительным. Если получится, то француз определённо не будет сдерживать эмоции на корте, ведь он очень любит бурные празднования. Хотя он слегка перестарался после предыдущей громкой победы над Циципасом.

Уго подошёл к сетке и пожал руку греку, которого обыграл в третий раз за четыре очных встречи. Однако затем он сразу же высунул язык, причём в момент, когда расстроенный Стефанос ещё не успел пожать руку судье. Циципас быстро ушёл с корта, а Умбер продолжал бурно праздновать. Бил себя в грудь, демонстративно смеялся, что-то кричал своему тренерскому штабу и вновь высовывал язык.

«Отличное фото», — написал известный теннисный обозреватель Хосе Моргадо в соцсетях, публикуя кадр, на котором Умбер делает не совсем уважительный жест за спиной Циципаса.

Уго Умбер показывает язык после победы над Стефаносом Циципасом Фото: Кадр из трансляции

После игры Умбер списал своё поведение на эмоции.

«Я так счастлив. Это большая победа над Стефаносом Циципасом, игроком из топ-10. На прошлой неделе я победил Андрея Рублёва, поэтому чувствую большую уверенность на корте и очень горжусь тем, что выиграл этот матч. Я просто наслаждаюсь игрой в теннис. Для меня это большая страсть. Окупилась работа в течение всего года. После Кубка Дэвиса я показывал действительно великолепный теннис, очень рад играть таким образом», — сказал Умбер на пресс-конференции.

Тем не менее фанаты не одобрили поведение Уго и сочли его излишне вызывающее празднование проявлением неуважения к сопернику. Под постом Моргадо развернулась нешуточная дискуссия, в которой досталось как Умберу, так и самому обозревателю, который посчитал его жест «отличным».

Моргадо обвинили в отсутствии журналистских стандартов.

«И тебя называют журналистом? Делаешь такой комментарий в адрес успешного спортсмена уровня Циципаса, потому что он переживает кризисный отрезок? Что с журналистской объективностью? Ты позоришь профессию», — отметил недовольный фанат, которого многие поддержали.

Моргадо ответил, что посчитал подкол Циципаса уместным, поскольку тот в последнее время «фактически не играет». Стефанос наверняка исключил Хосе из своего списка уважаемых работников СМИ. Вполне возможно, затаил определённую обиду и на Умбера, действия которого вполне можно назвать провокационными. Фанаты жёстко раскритиковали француза.

«Уго Умбер отвратительный. Потерял к нему всякое уважение. Стоит также упомянуть то, как Умбер и его тренер кричали после каждого выигранного очка на протяжении всего матча!»;

«Этот момент очень хорошо показывает, что Умбер — редкостный негодяй. Так что фото на самом деле весьма полезное для демонстрации этого. Ему не чуждо неспортивное поведение. Он проявлял его в течение всего матча, особенно издавая провокационные звуки в момент ударов Циципаса»;

«Никакого уважения к сопернику»;

«Никто не знает, что происходит с Циципасом. Уверен, что этот момент взбодрит его, но возмутительному поведению Умбера нет оправданий»;

«Нужно принять меры против Умбера. Жалкое и неуважительное поведение по отношению к двукратному финалисту турниров «Большого шлема».

Уго Умбер проявляет слишком много эмоций на корте Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В любом случае Умбер стал победителем матча и результат не изменить. Циципасу после серии недавних провалов на крупных турнирах стоит всерьёз задуматься над способами улучшения своей игры, чтобы вообще не давать соперникам вроде Уго поводов для радости.

Умбер в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае разобрался с Вулфом за 58 минут и тоже праздновал достаточно бурно – долго кричал, показывал различные жесты, переговаривался со своим тренерским штабом. Хорошо, что ещё раз не высовывал язык. Поведение француза и его команды действительно слегка вышло за рамки теннисной этики. Нужно вести себя немного скромнее.

У Андрея Рублёва будет хороший шанс поубавить спесь Умбера в предстоящем четвертьфинальном матче «Мастерса», хотя недооценивать этого соперника не стоит. Уго действительно набрал отличную форму и сейчас очень опасен для игроков топ-10.

Стоит отметить, что скандальные празднования теннисистов происходят как-то излишне часто в последнее время. Тон задал американец Бен Шелтон со своим знаменитым жестом с телефонной трубкой на US Open. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович решил проучить задиристого паренька после победы в полуфинале, скопировав его празднование.

Бен не обиделся и в Шанхае, где он тоже добрался до четвертьфинала, повторил поступок серба на «Ролан Гаррос» — 2014. С важным отличием – американец копировал не нечто провокационное, а хорошие действия Новака – прикрыл подающего мячи ребёнка зонтиком во время дождя.

Кроме того, Шелтон в Шанхае вновь исполнил своё празднование с трубкой, хотя удерживался от него в стартовых матчах. Правда, без каких-либо скандалов, в отличие от Нью-Йорка.

Бен Шелтон повторил своё скандальное празднование после победы над Янником Синнером в Шанхае Фото: CHINASPORTS/Getty Images

Бен в 1/8 финала обыграл четвёртую ракетку мира итальянца Янника Синнера (2:6, 6:3, 7:6). Сразу после игры Шелтон пожал Синнеру руку и даже обнял его, похвалил за прекрасную игру. Затем поблагодарил судью и только потом сделал жест с трубкой, переглядываясь со своим отцом и тренером Брайаном Шелтоном.

Разительный контраст по сравнению с US Open, когда Бен «брал трубку» сразу после реализованного матчбола, в некотором смысле демонстративно насмехаясь над поверженным соперником. Шелтон выслушал критику и стал вести себя скромнее. Уго Умберу следует взять с него пример.