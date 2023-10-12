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Уго Умбер дерзко ведёт себя на корте — французский теннисист скандальным жестом проявил неуважение к Стефаносу Циципасу

«Никакого уважения». Соперника Рублёва разнесли за провокационный жест на турнире в Шанхае
Михаил Георгиев
Соперника Рублёва разнесли за провокационный жест
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Уго Умбер высунул язык «в лицо» Стефаносу Циципасу и в целом ведёт себя излишне эмоционально. В пятницу Андрей может сбить его спесь.

Французский теннисист Уго Умбер отлично проводит осеннюю серию турниров в Азии. На «пятисотнике» в Пекине Умбер выбил седьмую ракетку мира Андрея Рублёва (5:7, 6:3, 7:6) и вылетел в четвертьфинале, взяв сет у №3 Даниила Медведева (4:6, 6:3, 1:6). Затем Уго отправился на «Мастерс» в Шанхае. Выступает там не менее успешно, чем в Пекине.

Француз вышел в четвертьфинал, где его ждёт жаждущий реванша Рублёв. Умбер уже повторил свой лучший результат на турнирах серии «Мастерс» (ранее один раз попадал в восьмёрку сильнейших в Париже в 2020-м) и вполне может замахнуться на карьерный рекорд. Занимающий 34-е место в рейтинге ATP Уго прямо сейчас чрезвычайно уверен в себе.

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В 1/16 финала Шанхая Умбер разобрался с №6 греком Стефаносом Циципасом (6:4, 3:6, 7:5), сведя баланс встреч с представителями топ-10 к нейтральной отметке 9:9. На волне успеха француз не заметил американца Джеффри-Джона Вулфа (6:1, 6:2) в 1/8 финала и сэкономил немало сил на четвертьфинальную битву с Рублёвым.

Умбер настроен ещё раз одолеть Андрея, показать лучший результат на «Мастерсах» и сделать баланс с игроками топ-10 положительным. Если получится, то француз определённо не будет сдерживать эмоции на корте, ведь он очень любит бурные празднования. Хотя он слегка перестарался после предыдущей громкой победы над Циципасом.

Уго подошёл к сетке и пожал руку греку, которого обыграл в третий раз за четыре очных встречи. Однако затем он сразу же высунул язык, причём в момент, когда расстроенный Стефанос ещё не успел пожать руку судье. Циципас быстро ушёл с корта, а Умбер продолжал бурно праздновать. Бил себя в грудь, демонстративно смеялся, что-то кричал своему тренерскому штабу и вновь высовывал язык.

«Отличное фото», — написал известный теннисный обозреватель Хосе Моргадо в соцсетях, публикуя кадр, на котором Умбер делает не совсем уважительный жест за спиной Циципаса.

Уго Умбер показывает язык после победы над Стефаносом Циципасом

Уго Умбер показывает язык после победы над Стефаносом Циципасом

Фото: Кадр из трансляции

После игры Умбер списал своё поведение на эмоции.

«Я так счастлив. Это большая победа над Стефаносом Циципасом, игроком из топ-10. На прошлой неделе я победил Андрея Рублёва, поэтому чувствую большую уверенность на корте и очень горжусь тем, что выиграл этот матч. Я просто наслаждаюсь игрой в теннис. Для меня это большая страсть. Окупилась работа в течение всего года. После Кубка Дэвиса я показывал действительно великолепный теннис, очень рад играть таким образом», — сказал Умбер на пресс-конференции.

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Тем не менее фанаты не одобрили поведение Уго и сочли его излишне вызывающее празднование проявлением неуважения к сопернику. Под постом Моргадо развернулась нешуточная дискуссия, в которой досталось как Умберу, так и самому обозревателю, который посчитал его жест «отличным».

Моргадо обвинили в отсутствии журналистских стандартов.

«И тебя называют журналистом? Делаешь такой комментарий в адрес успешного спортсмена уровня Циципаса, потому что он переживает кризисный отрезок? Что с журналистской объективностью? Ты позоришь профессию», — отметил недовольный фанат, которого многие поддержали.

Моргадо ответил, что посчитал подкол Циципаса уместным, поскольку тот в последнее время «фактически не играет». Стефанос наверняка исключил Хосе из своего списка уважаемых работников СМИ. Вполне возможно, затаил определённую обиду и на Умбера, действия которого вполне можно назвать провокационными. Фанаты жёстко раскритиковали француза.

«Уго Умбер отвратительный. Потерял к нему всякое уважение. Стоит также упомянуть то, как Умбер и его тренер кричали после каждого выигранного очка на протяжении всего матча!»;

«Этот момент очень хорошо показывает, что Умбер — редкостный негодяй. Так что фото на самом деле весьма полезное для демонстрации этого. Ему не чуждо неспортивное поведение. Он проявлял его в течение всего матча, особенно издавая провокационные звуки в момент ударов Циципаса»;

«Никакого уважения к сопернику»;

«Никто не знает, что происходит с Циципасом. Уверен, что этот момент взбодрит его, но возмутительному поведению Умбера нет оправданий»;

«Нужно принять меры против Умбера. Жалкое и неуважительное поведение по отношению к двукратному финалисту турниров «Большого шлема».

Уго Умбер проявляет слишком много эмоций на корте

Уго Умбер проявляет слишком много эмоций на корте

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В любом случае Умбер стал победителем матча и результат не изменить. Циципасу после серии недавних провалов на крупных турнирах стоит всерьёз задуматься над способами улучшения своей игры, чтобы вообще не давать соперникам вроде Уго поводов для радости.

Умбер в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае разобрался с Вулфом за 58 минут и тоже праздновал достаточно бурно – долго кричал, показывал различные жесты, переговаривался со своим тренерским штабом. Хорошо, что ещё раз не высовывал язык. Поведение француза и его команды действительно слегка вышло за рамки теннисной этики. Нужно вести себя немного скромнее.

У Андрея Рублёва будет хороший шанс поубавить спесь Умбера в предстоящем четвертьфинальном матче «Мастерса», хотя недооценивать этого соперника не стоит. Уго действительно набрал отличную форму и сейчас очень опасен для игроков топ-10.

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Стоит отметить, что скандальные празднования теннисистов происходят как-то излишне часто в последнее время. Тон задал американец Бен Шелтон со своим знаменитым жестом с телефонной трубкой на US Open. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович решил проучить задиристого паренька после победы в полуфинале, скопировав его празднование.

Бен не обиделся и в Шанхае, где он тоже добрался до четвертьфинала, повторил поступок серба на «Ролан Гаррос» — 2014. С важным отличием – американец копировал не нечто провокационное, а хорошие действия Новака – прикрыл подающего мячи ребёнка зонтиком во время дождя.

Кроме того, Шелтон в Шанхае вновь исполнил своё празднование с трубкой, хотя удерживался от него в стартовых матчах. Правда, без каких-либо скандалов, в отличие от Нью-Йорка.

Бен Шелтон повторил своё скандальное празднование после победы над Янником Синнером в Шанхае

Бен Шелтон повторил своё скандальное празднование после победы над Янником Синнером в Шанхае

Фото: CHINASPORTS/Getty Images

Бен в 1/8 финала обыграл четвёртую ракетку мира итальянца Янника Синнера (2:6, 6:3, 7:6). Сразу после игры Шелтон пожал Синнеру руку и даже обнял его, похвалил за прекрасную игру. Затем поблагодарил судью и только потом сделал жест с трубкой, переглядываясь со своим отцом и тренером Брайаном Шелтоном.

Разительный контраст по сравнению с US Open, когда Бен «брал трубку» сразу после реализованного матчбола, в некотором смысле демонстративно насмехаясь над поверженным соперником. Шелтон выслушал критику и стал вести себя скромнее. Уго Умберу следует взять с него пример.

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