Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Блинкова вышла в 1/2 финала турнира в Гонконге, обыграв Соррибес-Тормо

Блинкова вышла в 1/2 финала турнира в Гонконге, обыграв Соррибес-Тормо
Комментарии

Российская теннисистка, 37-я ракетка мира Анна Блинкова одержала победу в матче четвертьфинала турнира категории WTA-250 в Гонконге. Спортсменка в двух сетах обыграла 57-ю ракетку мира из Испании Сару Соррибес-Тормо. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. По ходу матча Анна Блинкова реализовала 4 брейк-пойнта из 13 и допустила две двойные ошибки. На счету Сары Соррибес-Тормо — три подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из четырёх и пять двойных ошибок.

За выход в финал Анна Блинкова поборется либо с канадкой Лейлой Фернандес, либо с чешкой Линдой Фрухвиртовой. Соперница российской теннисистки в 1/2 финала турнира в Гонконге определится сегодня, 13 октября, днём.

Гонконг. 1/4 финала
13 октября 2023, пятница. 09:10 МСК
Сара Соррибес-Тормо
57
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Анна Блинкова
37
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android