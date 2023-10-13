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Ник Кирьос: меня очень долго выставляли злодеем. Было непросто получить одобрение

Ник Кирьос: меня очень долго выставляли злодеем. Было непросто получить одобрение
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Финалист Уимблдона-2022 28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, с какими проблемами сталкивался в спортивной карьере.

«Честно говоря, в теннисе мне всегда было непросто получить одобрение. Меня очень долго выставляли злодеем по ходу карьеры. Я мог провести четырёхчасовой матч, и матч был очень качественным, но по ходу игры я ломал ракетку. И это всё, на чём было сосредоточено всеобщее внимание. Мне было сложно заключать различные контракты. Люди говорили: «Этот парень слишком непостоянный». Я уверял их, что это не так. Мне приходилось поступать так большую часть времени. Но сейчас я чувствую, что меня стали больше принимать. Я чувствую поддержку», — сказал Кирьос в подкасте Hotboxin' с Майком Тайсоном.

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