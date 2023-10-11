Директор Australian Open: практически уверен, что Кирьос выступит в Австралии в 2024 году

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тайли высказался о возможном выступлении австралийского теннисиста Ника Кирьоса на Australian Open в 2024 году.

«Ник прозрачен и открыт в том, что чувствует и думает. Лично я верю, что он мотивирован и готов сыграть в январе. Он любит играть, ему нравится выступать перед своей публикой. Он знает, что все хотят, чтобы он играл. Вопрос состоит в его здоровье. У него была серьёзная травма, и часто подобное становится причиной завершения спортивной карьеры. Но Ник борется с этим, и я практически уверен, что Кирьос будет на Открытом чемпионате Австралии и сыграет, чтобы порадовать домашнюю публику», — приводит слова Тайли Reuters.

Напомним, перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста. Кирьосу пришлось сделать операцию. Его попытка вернуться в тур на травяном покрытии не увенчалась успехом.