Лейла Фернандес стала соперницей Анны Блинковой в полуфинале турнира в Гонконге

Канадская теннисистка, 60-я ракетка мира Лейла Фернандес стала соперницей россиянки Анны Блинковой в полуфинале турнира категории WTA-250 в Гонконге. В своём матче 1/4 финала спортсменка обыграла 88-ю ракетку мира из Чехии Линду Фрухвиртову, их встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. По ходу матча Лейла Фернандес выполнила пять эйсов и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Линды Фрухвиртовой — три подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Также каждая из спортсменок допустила по одной двойной ошибке.

В полуфинале состоится вторая личная встреча Анны Блинковой и Лейлы Фернандес. В первой победу одержала российская теннисистка: она была сильнее соперницы на траве в Бад-Хомбурге в текущем сезоне.