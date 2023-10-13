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Лейла Фернандес стала соперницей Анны Блинковой в полуфинале турнира в Гонконге

Лейла Фернандес стала соперницей Анны Блинковой в полуфинале турнира в Гонконге
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Канадская теннисистка, 60-я ракетка мира Лейла Фернандес стала соперницей россиянки Анны Блинковой в полуфинале турнира категории WTA-250 в Гонконге. В своём матче 1/4 финала спортсменка обыграла 88-ю ракетку мира из Чехии Линду Фрухвиртову, их встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. По ходу матча Лейла Фернандес выполнила пять эйсов и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Линды Фрухвиртовой — три подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Также каждая из спортсменок допустила по одной двойной ошибке.

В полуфинале состоится вторая личная встреча Анны Блинковой и Лейлы Фернандес. В первой победу одержала российская теннисистка: она была сильнее соперницы на траве в Бад-Хомбурге в текущем сезоне.

Гонконг. 1/4 финала
13 октября 2023, пятница. 13:05 МСК
Лейла Фернандес
60
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		2
         
Линда Фрухвиртова
88
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
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