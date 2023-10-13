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Шамиль Тарпищев: российские теннисисты в полном составе попадают на Олимпиаду

Шамиль Тарпищев: российские теннисисты в полном составе попадают на Олимпиаду
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что российские теннисисты в полном составе попадают на летние Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже (Франция). При этом глава ФТР подчеркнул, что решение об участии теннисистов из России в соревнованиях будет принято не раньше начала следующего года.

«Решение по нам будет принимать международная федерация, и оно будет не раньше января. В принципе, мы по всем критериям попадаем полным составом на Олимпийские игры», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) пока не вынес окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года.

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