Шамиль Тарпищев: российские теннисисты в полном составе попадают на Олимпиаду

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что российские теннисисты в полном составе попадают на летние Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже (Франция). При этом глава ФТР подчеркнул, что решение об участии теннисистов из России в соревнованиях будет принято не раньше начала следующего года.

«Решение по нам будет принимать международная федерация, и оно будет не раньше января. В принципе, мы по всем критериям попадаем полным составом на Олимпийские игры», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) пока не вынес окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года.