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Радукану не вошла в состав сборной Великобритании на Кубок Билли Джин Кинг

Радукану не вошла в состав сборной Великобритании на Кубок Билли Джин Кинг
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20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану не поможет Великобритании в матче с командой Швеции в отборочном турнире Билли Джин Кинг, сообщает Tennis World USA.

В пятницу, 13 октября, тренер британской команды Энн Кеотавонг объявила состав, в котором не нашлось места чемпионке US Open – 2021. Великобританию на крупнейших международных командных состязаниях в женском теннисе будут представлять Кэти Боултер, Джоди Беррейдж, Гарриет Дарт и Хитер Уотсон.

Радукану пропустила значительную часть сезона из-за травмы. В мае спортсменка перенесла операции на обоих запястьях и правом голеностопе, и с тех пор она не играла.

Матч Кубка Билли Джин Кинг между Великобританией и Швецией запланирован на 11–12 ноября.

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