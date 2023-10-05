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Эмма Радукану опубликовала свежие фото

Эмма Радукану опубликовала свежие фото
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Чемпионка US Open – 2021 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала в социальных сетях свежие фото. Британка посетила художественную выставку.

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Этой весной Радукану пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. После этого Эмма не выходила на корт. Она готовится к возвращению уже в начале сезона-2024.

Напомним, Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021 в 18 лет. В следующем сезоне она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, а на US Open — в первом.

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