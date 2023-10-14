Мария Шарапова рассказала, в какой момент карьеры поняла, что спорт — это бизнес

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова рассказала, в какой момент начала воспринимать спорт с точки зрения бизнеса.

«Я родилась в России и уехала в США вместе с отцом, когда мне было 5 лет. У меня не было большого таланта, но мой отец определённо видел перспективы. Я следовала его наставлениям шаг за шагом. В 17 лет я играла в финале Уимблдона, на самой большой арене в моей карьере с Сереной Уильямс. На кону стояло многое. Но, будучи подростком, ты на самом деле не осознаёшь, что поставлено на карту, ты думаешь только о матче и, возможно, о бале, на который можешь надеть красивое платье… Это был урок партнёрских отношений и победы. Вернувшись в Нью-Йорк и увидев, что пишет пресса, я поняла, что спорт – это больше, чем просто победы и поражения. Что спорт – это бизнес, эта платформа, благодаря которой у тебя есть голос», — приводит слова Шараповой The Tennis Letter со ссылкой на эфир Bloomberg Live.