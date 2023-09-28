Шарапова осчастливила звезду тенниса. Кого же Мария назвала своим самым любимым игроком?

Мария Шарапова стала гостьей программы The Rennae Stubbs Tennis Podcast. Мария рассказала много чего интересного. Самое неприятное для фанатов — возобновления карьеры теннисистки ждать не стоит.

Шарапова интриговала публику, демонстрируя в соцсетях свои интенсивные тренировки. Делала она их для поддержания хорошей физической формы перед участием в выставочном турнире по пиклболу с Джоном Макинроем, Андре Агасси и Штеффи Граф. Этим и ограничится её появление на корте. Мария не готова вновь играть на профессиональном уровне в большой теннис после рождения сына Теодора и построения семейной жизни с британским миллионером Александром Гилксом.

Выступление Шараповой на подкасте бывшей австралийской теннисистки Рене Стаббс в целом всё-таки подарило слушателям больше позитивных эмоций. Мария рассказала забавную историю из 2000-х о проигранном пари Новаку Джоковичу, а также назвала своих фаворитов в современном теннисе. Шарапова пожелала победы на турнире «Большого шлема» туниске Онс Жабер, а среди игроков ATP отметила итальянца Янника Синнера.

«Знаете, последний тренер в моей карьере Рикардо Пьятти тренировал Янника Синнера, так что мне довелось сыграть с ним несколько раз. Знаете, я всегда за него болею. Мне просто нравится его скромный подход к теннису. Мне нравится наблюдать за молодым поколением игроков. У них разные стили игры, разный характер, они все из разных уголков мира, и просто интересно видеть, как эти соперники объединяются. Я думаю, мужской теннис в хорошем состоянии», — заявила Шарапова.

Янник Синнер, Мария Шарапова и Рикардо Пьятти Фото: из личного архива Янника Синнера

Можно не сомневаться, что Синнеру очень приятно слышать эти слова Шараповой. Янник ранее неоднократно восхищался Марией. Просто стоит ознакомиться с серией его высказываний о пятикратной чемпионке турниров «Большого шлема».

«Лучший совет, который я когда-либо получал, дала мне Мария Шарапова. Я спросил её, что она делала в моём возрасте — ждала невынужденную ошибку соперника или шла на риск собственными ударами? Она выбрала второй вариант», — сказал Синнер в ноябре 2019-го.

«Мы не так давно знакомы, но я уже точно знаю, что ты не только великая чемпионка, но и прекрасный человек! Спасибо за приятные воспоминания и удачи у будущем! Буду рад снова станцевать вместе», — написал Синнер в соцсетях после завершения карьеры Шараповой в 2020 году.

«Я имел удовольствие познакомиться с Марией поближе благодаря совместным тренировкам. Это здорово. Особенно для 18-летнего парня. Вы знаете, это заставляет прогрессировать немного быстрее», — говорил Синнер в 2021-м,

Мария Шарапова тренируется с Янником Синнером Фото: из личного архива Марии Шараповой

«В Шараповой меня поражает менталитет. У неё невероятный склад ума. Мне посчастливилось узнать её немного больше, чем остальным. Мы несколько раз тренировались вместе на корте. Я думаю, что Мария — очень особенный человек. То, что она сделала для тенниса, великолепно. Да, я действительно думаю, что мне просто повезло познакомиться с ней», — заявил Синнер в феврале 2022 года.

«С кем я бы мечтал сыграть в паре? Никогда не думал об этом. Я не великий игрок в парном разряде. Если выбирать кого-то, то я знаком с Марией Шараповой и думаю, что она одна из величайших чемпионок в теннисе», — сказал Янник в мае прошлого года.

Тренер Рикардо Пьятти – человек, который познакомил Шарапову и Синнера. Пьятти работал с Марией в последний год её карьеры и параллельно помогал делать первые шаги в теннисе Яннику, который под его руководством выиграл юниорский Итоговый турнир ATP в 2019-м и стремительно прогрессировал на взрослом уровне.

Синнер расстался с Пьятти в 2022 году, будучи игроком топ-10 мирового рейтинга, каковым он сейчас стабильно является. Тренер многое дал Яннику, но теннисист надеялся, что смена окружения поможет ему сделать следующий важный шаг в карьере – выиграть турнир «Большого шлема». Пока этого сделать не удалось. Синнер смотрится скромнее Новака Джоковича, Карлоса Алькараса и Даниила Медведева, но итальянцу всего 22 года, и его будущее в спорте выглядит светлым.

Янник Синнер пока не готов конкурировать с Новаком Джоковичем Фото: Julian Finney/Getty Images

В 2023-м Янник наконец-то снял «четвертьфинальное проклятие» на «Шлемах», пройдя злополучную стадию на Уимблдоне. Янник без шансов проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале, но всё-таки важный шаг был сделан. К слову, это произошло сразу после первой публичной похвалы со стороны Шараповой. Как и последующая дебютная победа на турнире серии «Мастерс» — в Торонто.

«Я довольно хорошо знаю Янника. Серьёзный и скромный парень. Мне нравится его плавный и мощный стиль игры. Кажется, что он не борется на корте, но на самом деле за его игрой стоят огромные усилия. Я думаю, что Янник достиг хорошего уровня в теннисе, но надеюсь, что теперь он также готов побеждать на крупных турнирах. Болельщики заждались его триумфа», — сказала Шарапова в интервью Gazzetta dello Sport в июне 2023-го.

В следующем году Синнер, возможно, снова сделает шаг вперёд — доберётся до финала ТБШ и, если повезёт, выиграет мэйджор. Или замахнётся на победу как минимум в паре «Мастерсов». Слова Шараповой должны придать Синнеру мотивации. Яннику действительно повезло стать близким другом Марии.

Шарапова редко упоминает коллег в соцсетях, но Синнер является исключением. Раньше Мария часто демонстрировала своим подписчикам тренировки с Янником. Шарапова и Синнер сблизились настолько, что вышли за рамки просто совместной работы на корте. Они действительно подружились и весело проводили время вместе. Особенно запомнился случай на Рождество 2019 года, когда Мария и Янник в костюмах с оленьими рогами спели рождественскую песню Rockin’ Around the Christmas Tree.

«Это видеоверсия уродливого рождественского свитера. На Бродвее меня не ждут», — шутливо комментировала видео Мария.

Янник Синнер и Мария Шарапова веселятся вместе на Рождество Фото: из личного архива Янника Синнера

Дружба и шутки – это хорошо, но иногда нужно думать о серьёзных вещах. Эксперты и болельщики отмечают, что главная проблема Синнера на корте – слабая «менталка». С техникой у Янника всё в полном порядке, но психологической устойчивости явно не хватает. Особенно это заметно, когда итальянец играет с таким ментальным монстром, как Новак Джокович, который фактически деморализует молодого оппонента ещё в раздевалке перед непосредственным сражением на площадке.

Открытая поддержка со стороны Шараповой теоретически способна вдохновить Синнера на новые подвиги. Да, звучит слегка громко, но Мария действительно является идолом и кумиром для Янника. Он всегда восхищался ею, а теперь она хвалит его для многомиллионной теннисной аудитории. Часто снять психологический груз спортсменам помогают какие-то мелочи. Для Синнера таковыми вполне могут стать мотивирующие слова Шараповой. Ранее довольно скромная похвала Марии обернулась выходом итальянца в полуфинал Уимблдона. Что будет после более сильного комплимента?