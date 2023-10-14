Карен Хачанов и Аслан Карацев узнали первых соперников на турнире ATP-500 в Токио

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Токио (Япония), который пройдёт с 16 по 22 октября.

Сетку соревнований возглавил их прошлогодний чемпион, восьмая ракетка мира американец Тейлор Фритц. В матче первого круга он сразится с первой ракеткой Великобритании Кэмероном Норри.

Второй номер посева получил трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд. В стартовом для себя матче он сразится с японцем Йосуке Ватануки (WC).

В основную сетку турнира в Токио попало два россиянина – серебряный призёр Олимпиады-2020, 14-я ракетка мира Карен Хачанов и 52-я ракетка мира Аслан Карацев. Хачанов в первом раунде сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным (43-я ракетка мира), а Карацев – с американцем Фрэнсисом Тиафо (13-я ракетка мира).

Интересные матчи первого круга турнира в Токио:

Алекс де Минор (Австралия, 4) – Q

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Диего Шварцман (Аргентина)

Хуберт Хуркач (Польша) – Чжан Чжичжэнь (Китай)

Томми Пол (США, 5) – Даниэль Альтмайер (Германия)

Бен Шелтон (США) – Q

Александр Зверев (Германия, 3) – Джордан Томпсон (Австралия)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) – Александар Вукич (Австралия).