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Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в финал турнира в Гонконге

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в финал турнира в Гонконге
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37-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в финал турнира категории WTA-250 в Гонконге.

В полуфинале соревнований Блинкова (5) со счётом 2:6, 5:7 проиграла финалистке US Open – 2021, канадке Лейле Фернандес, которая в данный момент занимает 60-ю строчку рейтинга WTA. Встреча теннисисток продлилась 1 час 19 минут. Блинкова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Фернандес восемь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

По ходу соревнований в Гонконге Блинковой удалось обыграть казахстанку Юлию Путинцеву, австралийку Присциллу Хон и испанку Сару Соррибес-Тормо.

Гонконг. 1/2 финала
14 октября 2023, суббота. 09:10 МСК
Лейла Фернандес
60
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Анна Блинкова
37
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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