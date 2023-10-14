Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в финал турнира в Гонконге
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37-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в финал турнира категории WTA-250 в Гонконге.
В полуфинале соревнований Блинкова (5) со счётом 2:6, 5:7 проиграла финалистке US Open – 2021, канадке Лейле Фернандес, которая в данный момент занимает 60-ю строчку рейтинга WTA. Встреча теннисисток продлилась 1 час 19 минут. Блинкова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Фернандес восемь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
По ходу соревнований в Гонконге Блинковой удалось обыграть казахстанку Юлию Путинцеву, австралийку Присциллу Хон и испанку Сару Соррибес-Тормо.
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