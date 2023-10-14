Янчук: матч Рублёва с Димитровым будет сложным. Соперник находится на подъёме

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился ожиданиями от предстоящего матча Андрея Рублёва с болгарином Григором Димитровым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Рублёв сейчас набрал форму, вышел в полуфинал турнира в Шанхае. От него мы ожидаем побед. Он достаточно высокого класса, может играть практически с каждым теннисистом, включая лидирующих. Хотя он не входит в когорту самых сильных, но уже вплотную к ним приблизился, может играть с каждым. Тем более на его счету есть хорошие победы на турнирах — в Монте-Карло, например. Там играли все, и Рублёв выиграл.

Правда, сейчас он должен играть с болгарином Димитровым. Матч Рублёва с Димитровым будет сложным. Соперник находится на подъёме, он будет поопытнее и постарше Рублёва. Но ставка может быть на молодость и остроту атак — у Рублёва она несколько получше. Опыт против молодости.

Ждём от Рублёва побед. У него идут самые лучшие годы, именно в это время нужно одерживать самые лучшие победы», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.