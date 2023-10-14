Андрей Рублёв пробился в финал «Мастерса» в Шанхае
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв пробился в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
В полуфинальном поединке Рублёв (5) со счётом 7:6 (9:7), 6:3 одолел бывшую третью ракетку мира болгарина Григора Димитрова (18). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 52 минуты. Рублёв девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Димитрова ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За второй в карьере титул на подобном уровне (первый «Мастерс» Андрей выиграл в этом году в Монте-Карло (Монако)) Рублёв сразится с полуфиналистом Уимблдона-2021, 17-й ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем (16).
Комментарии
- 14 октября 2023
-
17:20
-
17:01
-
16:47
-
16:43
-
16:27
-
14:37
-
14:20
-
13:48
-
13:15
-
13:12
-
12:58
-
12:20
-
11:33
-
11:09
-
10:51
-
10:45
-
10:38
-
10:28
-
09:58
-
09:46
-
00:55
-
00:37
-
00:22
- 13 октября 2023
-
23:38
-
23:16
-
22:46
-
22:17
-
21:57
-
20:41
-
20:23
-
16:59
-
16:57
-
16:43
-
16:36
-
16:15
Партнерский контент