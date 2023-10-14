Андрей Рублёв пробился в финал «Мастерса» в Шанхае

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв пробился в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В полуфинальном поединке Рублёв (5) со счётом 7:6 (9:7), 6:3 одолел бывшую третью ракетку мира болгарина Григора Димитрова (18). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 52 минуты. Рублёв девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Димитрова ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За второй в карьере титул на подобном уровне (первый «Мастерс» Андрей выиграл в этом году в Монте-Карло (Монако)) Рублёв сразится с полуфиналистом Уимблдона-2021, 17-й ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем (16).