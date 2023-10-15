Видео: Даниил Медведев с супругой отпраздновали день рождения дочери Алисы

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев с семьёй отпраздновал день рождения своей дочери Алисы. Вчера, 14 октября, девочке исполнился год.

Супруга Медведева Дарья в своих социальных сетях опубликовала трогательное видео, на котором Алиса задувает свечку на праздничном торте.

Ранее Медведев (2) неудачно выступил на текущем турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), действующим чемпионом которого являлся. Даниил дошёл до третьего круга, где со счётом 6:7 (8:10), 2:6 проиграл 26-й ракетке мира американцу Себастьяну Корде (26).

В данный момент Медведев готовится к выступлению на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 23 по 29 октября. Отметим, что Даниил уже квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Турине (Италия).