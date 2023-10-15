Рублёв впервые в карьере станет четвёртой ракеткой мира, если выиграет «Мастерс» в Шанхае

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв со следующей недели имеет шанс дебютировать на четвёртой строчке рейтинга ATP. Для этого ему необходимо завоевать титул на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
Напомним, сегодня, 15 октября, Рублёв (5) в финале Шанхая сразится с полуфиналистом Уимблдона-2021, 17-й ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Хуберт Хуркач в финале «Мастерса» в Шанхае.
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Ранее лучшей позицией Рублёва в мировом рейтинге было пятое место. Он занимал его в сентябре 2021 года. В случае же поражения от Хуркача Андрей гарантированно станет пятой ракеткой мира.
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