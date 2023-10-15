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Эмма Радукану рискует пропустить Олимпийские игры — 2024

Эмма Радукану рискует пропустить Олимпийские игры — 2024
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Победительница US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану может не сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже в случае, если не проведёт ещё одну встречу в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Согласно критериям квалификации на Олимпиаду игроку необходимо минимум дважды в течение олимпийского цикла выступить за свою национальную команду на Кубке Дэвиса или Кубке Билли Джин Кинг. Радукану играла в составе сборной Великобритании в прошлом году в отборочном цикле турнира Билли Джин Кинг, однако в этом сезоне Эмма не играет с весны из-за травмы. Таким образом, она пропустит ближайшие игры своей сборной, но потенциально может быть включена в заявку своей национальной команды в апреле 2024 года на этапе Кубка Билли Джин Кинг.

Ранее Эмма Радукану заявила, что хотела бы принять участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

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