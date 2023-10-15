Роджер Федерер с трибун следит за матчем Рублёва с Хуркачем в финале «Мастерса» в Шанхае
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер присутствует на финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
Напомним, за престижный титул в этом матче борются олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и полуфиналист Уимблдона-2021, 17-я ракетка мира поляк Хуберт Хуркач.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Хуберт Хуркач в финале «Мастерса» в Шанхае.
Шанхай. Финал
15 октября 2023, воскресенье. 11:40 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
0 : 1
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|3
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|3
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|0
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Интересно, что именно Хуркач стал последним соперником Федерера в карьере (без учёта прощального Кубка Лэйвера). Роджер проиграл Хуберту в четвертьфинале Уимблдона-2021 со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 0:6.
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