Роджер Федерер с трибун следит за матчем Рублёва с Хуркачем в финале «Мастерса» в Шанхае

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер присутствует на финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Напомним, за престижный титул в этом матче борются олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и полуфиналист Уимблдона-2021, 17-я ракетка мира поляк Хуберт Хуркач.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Хуберт Хуркач в финале «Мастерса» в Шанхае.

Интересно, что именно Хуркач стал последним соперником Федерера в карьере (без учёта прощального Кубка Лэйвера). Роджер проиграл Хуберту в четвертьфинале Уимблдона-2021 со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 0:6.