Андрей Рублёв — Хуберт Хуркач: россиянин сравнял счёт матча в финале «Мастерса» в Шанхае

Завершился второй сет финального матча на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), в котором олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв борется за престижный титул с полуфиналистом Уимблдона-2021, 17-й ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем. Партию со счётом 6:3 выиграл Рублёв, тем самым сравняв счёт поединка. Напомним, стартовый сет со счётом 6:3 взял Хуркач.

Второй сет, так же как и первый, продлился 32 минуты. В его рамках Рублёву удалось реализовать один заработанный брейк-пойнт, это случилось во втором гейме.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Хуберт Хуркач в финале «Мастерса» в Шанхае.

Отметим, что и Рублёв, и Хуркач уже имеют в своём активе титулы на таком уровне. Рублёв в этом году выиграл грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), а Хуркач – «Мастерс» в Майами (США) в 2021 году на харде.