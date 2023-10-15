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Стало известно, с кем Эрика Андреева сразится на старте турнира в Монастире

Стало известно, с кем Эрика Андреева сразится на старте турнира в Монастире
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Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис), который пройдёт с 16 по 22 октября.

Первый номер посева соревнований получила 31-я ракетка мира итальянка Ясмине Паолини. В первом круге она сразится с опытной француженкой Ализе Корне. Второй сеяной стала бельгийка Элисе Мертенс. Её первая соперница определится позднее.

Отметим, что в основную сетку Монастира попала 19-летняя россиянка Эрика Андреева. Организаторы соревнований предоставили ей уайлд-кард. В первом круге Эрика встретится с 21-летней представительницей Латвии Дарьей Семенистой (133-я ракетка мира).

Общий призовой фонд турнира в Монастире составил $ 259 303. Его действующей чемпионкой является именно Элисе Мертенс.

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