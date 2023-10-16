Юниорка Гурьева: не представляю себя в паре, хочу стать первой ракеткой мира в одиночке

Победительница US Open – 2023 в парном разряде среди юниоров 18-летняя Анастасия Гурьева заявила, что не видит себя в парном теннисе и жаждет стать первой ракеткой мира в одиночке.

«Выиграть «Шлем» на юниорах в одиночке? Конечно, кто бы не хотел? Но в этом году довольна результатами. С какой-то стороны я даже этого не ожидала. Рада, что смогла так закончить в парном туре. Кто бы что ни говорил, но «Шлем» – это «Шлем». Хоть в паре, хоть в одиночке. Это иные эмоции, если брать другие категории. Если берёшь «Шлем», тебя всё равно запоминают, как того, кто взял крупнейший титул.

Знаю ли я всех парниц-победительниц юниорского «Шлема»? Только последние три года, потому что следила за всеми результатами как в одиночном, так и в парном разрядах. Но в будущем не представляю себя в парном теннисе, хочу стать первой ракеткой мира в одиночке. Больше всего хотелось бы взять US Open – люблю хард, в принципе, нравится сам турнир. Конечно, есть желание оформить все ТБШ, но американский – прежде всего», – сказала Гурьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Анастасией Гурьевой читайте на «Чемпионате» позднее.