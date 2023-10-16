Медведев и Рублёв остались в топ-5 Чемпионской гонки ATP

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили свои места в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки ATP от 16 октября 2023 года. Они занимают третью и пятую позицию соответственно.

Чемпионская гонка ATP

1. Новак Джокович (Сербия) — 8945 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) — 8445.

3. Даниил Медведев (Россия) — 6935.

4. Янник Синнер (Италия) — 4945.

5. Андрей Рублёв (Россия) — 4275.

6. Стефанос Циципас (Греция) — 3615.

7. Александр Зверев (Германия) — 3415.

8. Хольгер Руне (Дания) — 3110.

9. Тейлор Фритц (США) — 2965.

10. Каспер Рууд (Норвегия) — 2795…

14. Карен Хачанов (Россия) — 2205…

41. Роман Сафиуллин (Россия) — 987…

47 (-1). Аслан Карацев (Россия) — 893…

77 (-4). Александр Шевченко (Россия) — 687.