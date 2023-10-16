Ник Кирьос, Райлли Опелка, Милош Раонич и другие звёзды выступят на турнире UTS в Сеуле

Стал известен состав участников третьего выставочного турнира серии UTS, который пройдёт в Сеуле (Южная Корея) с 1 по 3 декабря.
Там сыграют:
Ник Кирьос (Австралия, финалист Уимблдона-2022);
Райлли Опелка (США);
Милош Раонич (Канада, экс третья ракетка мира);
Александр Бублик (Казахстан);
Гаэль Монфис (Франция);
Ришар Гаске (Франция);
Ян-Леннард Штруфф (Германия);
Квон Сон У (Южная Корея).
Отметим, что финальный турнир UTS состоится в Лондоне (Великобритания) с 15 по 17 декабря.
Напомним, Ultimate Tennis Showdown — международная индивидуальная теннисная лига — была впервые проведена в 2020 году в связи со срывом сезона из-за пандемии коронавируса. Её организаторами выступили известный тренер Патрик Муратоглу и австралийский теннисист Алексей Попырин.