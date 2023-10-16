Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос, Райлли Опелка, Милош Раонич и другие звёзды выступят на турнире UTS в Сеуле

Ник Кирьос, Райлли Опелка, Милош Раонич и другие звёзды выступят на турнире UTS в Сеуле
Аудио-версия:
Комментарии

Стал известен состав участников третьего выставочного турнира серии UTS, который пройдёт в Сеуле (Южная Корея) с 1 по 3 декабря.

Там сыграют:

Ник Кирьос (Австралия, финалист Уимблдона-2022);
Райлли Опелка (США);
Милош Раонич (Канада, экс третья ракетка мира);
Александр Бублик (Казахстан);
Гаэль Монфис (Франция);
Ришар Гаске (Франция);
Ян-Леннард Штруфф (Германия);
Квон Сон У (Южная Корея).

Отметим, что финальный турнир UTS состоится в Лондоне (Великобритания) с 15 по 17 декабря.

Напомним, Ultimate Tennis Showdown — международная индивидуальная теннисная лига — была впервые проведена в 2020 году в связи со срывом сезона из-за пандемии коронавируса. Её организаторами выступили известный тренер Патрик Муратоглу и австралийский теннисист Алексей Попырин.

Материалы по теме
Профсоюз Джоковича воюет за будущее игроков. Проект ждёт крах, как футбольную Суперлигу?
Профсоюз Джоковича воюет за будущее игроков. Проект ждёт крах, как футбольную Суперлигу?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android