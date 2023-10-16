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Ник Кирьос, Райлли Опелка, Милош Раонич и другие звёзды выступят на турнире UTS в Сеуле

Стал известен состав участников третьего выставочного турнира серии UTS, который пройдёт в Сеуле (Южная Корея) с 1 по 3 декабря.

Там сыграют:

Ник Кирьос (Австралия, финалист Уимблдона-2022);

Райлли Опелка (США);

Милош Раонич (Канада, экс третья ракетка мира);

Александр Бублик (Казахстан);

Гаэль Монфис (Франция);

Ришар Гаске (Франция);

Ян-Леннард Штруфф (Германия);

Квон Сон У (Южная Корея).

Отметим, что финальный турнир UTS состоится в Лондоне (Великобритания) с 15 по 17 декабря.

Напомним, Ultimate Tennis Showdown — международная индивидуальная теннисная лига — была впервые проведена в 2020 году в связи со срывом сезона из-за пандемии коронавируса. Её организаторами выступили известный тренер Патрик Муратоглу и австралийский теннисист Алексей Попырин.