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Анна Блинкова проиграла в первом круге турнира в Наньчане

Анна Блинкова проиграла в первом круге турнира в Наньчане
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Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 52-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай). Соперницей россиянки была местная спортсменка Ю Сяоди (233-я ракетка мира), попавшая в основную сетку благодаря победе в квалификации. Со счётом 6:1, 6:1 победила китайская теннисистка.

Наньчан. 1-й круг
17 октября 2023, вторник. 09:10 МСК
Анна Блинкова
52
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Ю Сяоди
233
Китай
Ю Сяоди
Ю. Сяоди

Игра продолжалась 55 минут. За это время Блинкова сделала один эйс и допустила четыре двойные ошибки. Китаянка пять раз подала навылет и сделала одну двойную.

Во втором круге Ю Сяоди встретится с победительницей встречи Лейлы Фернандес (Канада) и Ханьюй Го (Китай). Напомним, турнир в Наньчане проходит с 16 по 22 октября, его призовой фонд составляет $ 259 303.

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