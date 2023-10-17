Анна Блинкова проиграла в первом круге турнира в Наньчане
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Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 52-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай). Соперницей россиянки была местная спортсменка Ю Сяоди (233-я ракетка мира), попавшая в основную сетку благодаря победе в квалификации. Со счётом 6:1, 6:1 победила китайская теннисистка.
Наньчан. 1-й круг
17 октября 2023, вторник. 09:10 МСК
52
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
233
Ю Сяоди
Ю. Сяоди
Игра продолжалась 55 минут. За это время Блинкова сделала один эйс и допустила четыре двойные ошибки. Китаянка пять раз подала навылет и сделала одну двойную.
Во втором круге Ю Сяоди встретится с победительницей встречи Лейлы Фернандес (Канада) и Ханьюй Го (Китай). Напомним, турнир в Наньчане проходит с 16 по 22 октября, его призовой фонд составляет $ 259 303.
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