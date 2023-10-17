Диего Шварцман выиграл 250 матчей уровня ATP

113-я ракетка мира, аргентинский теннисист Диего Шварцман достиг отметки в 250 побед на уровне АТР после того, как одолел соотечественника Франсиско Серундоло со счётом 6:4, 6:1 на турнире в Токио.

После достижения 250-й победы Шварцман стал десятым аргентинцем в Открытой эре, достигшим этого показателя после Гильермо Виласа, Хуана Мартина дель Потро, Давида Налбандяна, Хосе Луиса Клерка, Хуана Монако, Хуана Игнасио Чела, Мартина Хайте, Гастона Гаудио и Гильермо Канаса.

Также Диего Шварцман вошёл в топ-10 по числу побед среди игроков, родившихся после 1990 года. В этот список входят: Димитров (407 побед), Зверев (388), Раонич (376), Тим (343), Гоффен (329), Медведев (327), Циципас (292), Рублёв (286), Карреньо-Буста (268), Шварцман (250).