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Вавринка уверенно прошёл во второй круг турнира в Стокгольме

Вавринка уверенно прошёл во второй круг турнира в Стокгольме
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Трёхкратный обладатель турниров «‎Большого Шлема»‎, швейцарец Стэн Вавринка (46-е место в рейтинге) уверенно обыграл хорватского теннисиста Борну Гойо (76-е место в рейтинге) в двух сетах со счётом 7:5, 6:4 и вышел во второй круг турнира категории АТР-250 в Стокгольме (Швеция).

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. За это время Гойо совершил десять эйсов и допустил шесть двойных ошибок. Вавринка семь раз подал навылет и трижды допустил двойную ошибку. Хорват реализовал один брейк-поинт из шести, Стэн Вавринка — три из десяти. Это была первая встреча двух теннисистов между собой.

Во втором раунде швейцарскому теннисисту предстоит встреча с представителем Чехии Томашем Махачем (81-е место в рейтинге АТР).

Стокгольм. 1-й круг
17 октября 2023, вторник. 20:50 МСК
Борна Гойо
76
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Стэн Вавринка
46
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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