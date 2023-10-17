Вавринка уверенно прошёл во второй круг турнира в Стокгольме
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Трёхкратный обладатель турниров «Большого Шлема», швейцарец Стэн Вавринка (46-е место в рейтинге) уверенно обыграл хорватского теннисиста Борну Гойо (76-е место в рейтинге) в двух сетах со счётом 7:5, 6:4 и вышел во второй круг турнира категории АТР-250 в Стокгольме (Швеция).
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. За это время Гойо совершил десять эйсов и допустил шесть двойных ошибок. Вавринка семь раз подал навылет и трижды допустил двойную ошибку. Хорват реализовал один брейк-поинт из шести, Стэн Вавринка — три из десяти. Это была первая встреча двух теннисистов между собой.
Во втором раунде швейцарскому теннисисту предстоит встреча с представителем Чехии Томашем Махачем (81-е место в рейтинге АТР).
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