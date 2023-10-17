Рыбакина рассказала о сложностях, возникших после выигранного Уимблдона

Пятая ракетка мира, победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина рассказала о трудностях, возникших после победы на турнире «‎Большого шлема»‎, по итогам которого казахстанская теннисистка не получила рейтинговых очков из-за недопуска на Уимблдон российских и белорусских игроков.

«‎Эту победу было трудно преодолеть. После титула на таком турнире ты думаешь: «Ого, я надеюсь, что это была не случайность».

В моём случае повлияло то, что я не получила очки. Я не чувствовала себя топ-теннисисткой на последующих турнирах. Ожидания были огромные, многие смотрят на тебя и ждут, что ты проявишь себя. Но в то же время к тебе не относятся как к настоящей топ-теннисистке, ведь ты не получила очки. Тот период был непростым»‎, — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.