Руне — о Беккере: хорошо, когда рядом есть такой человек, который понимает тебя

Шестая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне рассказал о взаимоотношениях с шестикратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира немцем Борисом Беккером. Ранее в этом месяце Руне тренировался в Монте-Карло под руководством Беккера.

«Это были действительно хорошие тренировки. Я знаю Бориса уже давно. Он на протяжении многих лет следит за теннисом и сам вышел на контакт со мной. Когда я был моложе, он дал мне несколько советов и поддерживал меня. Хорошо, когда рядом есть такой человек, который понимает тебя. Он может чувствовать то, что чувствую я. Ему можно не говорить, он просто это ощущает, потому что сам был в таких ситуациях», — приводит слова Руне TV2.

В конце лета, после провала на US Open – 2023, Руне прекратил сотрудничество с известным теннисным менеджером, бывшим тренером легендарной американки Серены Уильямс Патриком Муратоглу. После некоторых раздумий Руне объявил, что его единственным тренером останется его многолетний наставник Ларс Кристенсен. Ларс работает с Хольгером с шести лет. При этом датчанин не исключил, что позднее его тренерский штаб может пополнить бывший член ATP-тура.