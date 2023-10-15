Фото: Хольгер Руне тренируется в Монте-Карло под руководством Бориса Беккера

Пятая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне опубликовал в социальных сетях свежие фото с тренировок. В кадр, среди прочих попал шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер.

«Отличная тренировочная неделя в Монако», — подписал фото Руне.

Фото: из личного архива Хольгера Руне

Фото: из личного архива Хольгера Руне

Отметим, что в конце лета, после провала на US Open – 2023, Руне прекратил сотрудничество с известным теннисным менеджером, бывшим тренером легендарной американки Серены Уильямс Патриком Муратоглу. После некоторых раздумий Руне объявил, что его единственным тренером останется его многолетний наставник Ларс Кристенсен. Ларс работает с Хольгером с шести лет. При этом датчанин не исключил, что позднее его тренерский штаб может пополнить бывший член ATP-тура.