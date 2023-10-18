Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко опубликовала фото с новым автомобилем

Арина Соболенко опубликовала фото с новым автомобилем
Комментарии

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях серию фотографий из Майами (США) с новым автомобилем.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В последний раз Соболенко выходила на корт на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Арина дошла до четвертьфинального раунда, где со счётом 5:7, 2:6 проиграла чемпионке Уимблдона-2022, пятой ракетке мира, представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Отметим, что победительницей соревнований в Пекине стала полька Ига Свёнтек, которая является ближайшей преследовательницей Соболенко в рейтинге WTA.

В данный момент Соболенко готовится к выступлению на Итоговом турнире WTA, который пройдёт в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября.

Материалы по теме
«После того как Мирра заиграла, давление ушло». Эрика Андреева выходит из тени сестры
«После того как Мирра заиграла, давление ушло». Эрика Андреева выходит из тени сестры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android