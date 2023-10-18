«После того как Мирра заиграла, давление ушло». Эрика Андреева выходит из тени сестры

Сёстры Андреевы юны, но уже известны и любимы болельщиками. В этом сезоне фанаты много говорят о 16-летней Мирре, потому может казаться, что 19-летняя Эрика попала в тень своей яркой сестры. Хотя это не совсем так. Эрика проходит свой непростой путь, и ей, на самом деле, есть, что показать теннисному миру.

Первые шаги в WTA, спады и психологические проблемы

Впервые громко о себе Эрика заявила на юниорском «Ролан Гарросе» в 2021 году. Тогда Андреева дошла до финала, но проиграла чешке Линде Носковой (ныне – 42-я ракетка мира).

Спустя год, в июле 2022-го, Эрика дебютировала в основе WTA. В про-тур россиянка зашла тогда солидно: в первом же матче она одержала победу над соотечественницей Анной Блинковой на старте турнира в Лозанне, хоть перед этим Андреевой и пришлось пройти через три неудачные квалификации.

Первые выступления Эрики на уровне WTA выдались совсем непростыми. Прошлым летом после Лозанны теннисистка прошла отбор в основу Уимблдона, но в первом же круге проиграла Петре Квитовой. На сентябрьский турнир серии WTA-250 в Парме Андреева также попала через квалификацию, однако в стартовом раунде потерпела поражение от венгерки Далмы Галфи.

В этом сезоне дела у Эрики тоже складывались негладко: квалификации на Уимблдоне и US Open провалены. «Ролан Гаррос», на который спортсменка попала как лаки-лузер, упущен после поражения в первом раунде. А лучшим результатом на всех турнирах WTA был второй круг. Так Андреева, будучи в апреле 114-й ракеткой мира, откатилась в сентябре до 172-го места в мировом рейтинге.

Подобные спады Эрика связывает с психологическими трудностями.

«Не могу сказать, что это физиологическая адаптация. Для меня это психологическая проблема: когда ты выходишь на матч, всегда хочется выиграть. И иногда это большое желание мешает: ты настолько хочешь выиграть, что забываешь, что тебе нужно делать на корте. Понимаю, что готова на все 100% физически, но одно без другого не работает. Считаю, опыт на таких больших турнирах поможет в этом: гораздо проще на следующих соревнованиях играть», – рассказала Андреева «Чемпионату».

Сравнение с Миррой

Параллельно с накатывавшими неудачами Эрики случился прорыв у её младшей сестры Мирры. 16-летняя теннисистка влетела в тур с финала юниорского Australian Open — 2023. Затем она сыграла дебютный «тысячник» в Мадриде, дошла там до четвертого раунда, выступила на трёх оставшихся взрослых турнирах «Большого Шлема» и громче, чем в своё время Эрика, загремела в теннисном мире. Хотя, как оказалось, старшей сестре это пошло только на пользу.

«Если честно, после того как Мирра заиграла, с меня давление сразу ушло. Поэтому сейчас нормально, никакого давления не ощущаю», – призналась Эрика в интервью «Больше!».

Сестры Андреевы Фото: Из личного архива Андреевой

Вопреки разным успехам и сравнениям от окружающих, сёстры Андреевы сохранили между собой тёплые отношения. Спортсменки всё так же проводят много времени вместе и поддерживают друг друга. Об этом они сами часто рассказывают в интервью.

«Как и любая сестра, я хочу, чтобы она выиграла. Очень переживаю, когда она играет. Как и все сёстры, раньше мы часто ссорились из-за мелочей, например, из-за пульта от телевизора, кто переключит канал. Теперь, когда выросли, мы очень ценим друг друга и время, проведённое вместе в туре», – поделилась Мирра с пресс-службой «Ролан Гарроса» в этом году.

Эрика набирает обороты

В этом году 19-летняя Андреева чаще стала появляться на «челленджерах». Это помогло ей восстановить форму и немного прибавить в рейтинге: сегодня теннисистка стоит 130-й ракеткой мира. На прошлой неделе Эрика добралась до финала турнира ITF-125 во французском Руане, где в шаге от титула проиграла швейцарке Виктории Голубич.

В ближайших планах Андреевой-старшей – как можно больше играть, чтобы как можно ближе подобраться к топ-100 рейтинга WTA. Всё для того, чтобы в январе отобраться на Australian Open.

У Эрики огромный потенциал. Ещё в то время, когда спортсменка тренировалась в родном Красноярске, многие тренеры предвидели её успех. Андреевой-старшей есть в чём прибавлять, и она сама это отлично осознаёт. У сестёр прекрасная семья и команда, которые поддерживают обеих теннисисток и вкладывают в них максимум сил. Так что у 19-летней теннисистки просто нет другого выхода, кроме как прорваться в топ-100 и успешнее выступать на турнирах WTA.

В четверг, 19 октября, Эрика попробует пройти дальше привычного для неё второго круга. В 1/8 финала россиянка сыграет с француженкой и 74-й ракеткой мира Кларой Бюрель. Для Андреевой эта встреча станет шикарным шансом доказать самой себе, что она может достигать большего, чем порой кажется.