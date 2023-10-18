Александр Шевченко не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Антверпене
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84-я ракетка мира, 22-летний российский теннисист Александр Шевченко не смог пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), призовой фонд которого составил € 673 630.
В матче второго круга Шевченко со счётом 6:3, 3:6, 2:6 проиграл 69-й ракетке мира представителю Перу Хуану-Пабло Варильясу (8). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 48 минут. Шевченко шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Варильяса один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
В следующем раунде турнира в Антверпене Варильяс сразится с победителем матча Артюр Фис (Франция, 4) — Марк Лаял (Эстония, WC).
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