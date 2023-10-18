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Александр Шевченко не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Антверпене

Александр Шевченко не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Антверпене
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84-я ракетка мира, 22-летний российский теннисист Александр Шевченко не смог пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), призовой фонд которого составил € 673 630.

В матче второго круга Шевченко со счётом 6:3, 3:6, 2:6 проиграл 69-й ракетке мира представителю Перу Хуану-Пабло Варильясу (8). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 48 минут. Шевченко шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Варильяса один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

В следующем раунде турнира в Антверпене Варильяс сразится с победителем матча Артюр Фис (Франция, 4) — Марк Лаял (Эстония, WC).

Антверпен. 2-й круг
18 октября 2023, среда. 17:20 МСК
Александр Шевченко
84
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
3 		6 6
         
Хуан-Пабло Варильяс
69
Перу
Хуан-Пабло Варильяс
Х. Варильяс
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