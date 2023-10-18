Карлос Алькарас снялся с грядущего турнира в Базеле из-за травмы

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас снялся с турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт на следующей неделе, с 23 по 29 октября. Причиной такого решения теннисиста стало воспаление ступни на левой стопе и проблемы с ягодичными мышцами.

После снятия Алькараса в основную сетку Базеля вошёл трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка, в данный момент занимающий 46-е место в рейтинге ATP.

Отметим, что ранее Алькарас неудачно выступил на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). Посеянный под первым номером Карлос потерпел поражение от бывшей третьей ракетки мира, 32-летнего представителя Болгарии Григора Димитрова в 1/8 финала соревнований. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:4 в пользу болгарина.