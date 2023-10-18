Гаэль Монфис одержал волевую победу над Фучовичем на старте турнира в Стокгольме

Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис пробился во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), призовой фонд которого составил € 673 630.

В стартовом матче Монфис, в данный момент занимающий 140-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 2:6, 6:2, 7:5 обыграл 52-ю ракетку мира, представителя Венгрии Мартона Фучовича. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 16 минут. Монфис девять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из двух. На счету Фучовича три эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Монфиса в Стокгольме станет 181-я ракетка мира, 22-летний представитель Австрии Филип Мисолич.