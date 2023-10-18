Александр Бублик уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене
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36-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик уверенно вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), призовой фонд которого составил € 673 630.
В стартовом для себя матче посеянный под третьим номером Бублик со счётом 6:4, 6:2 обыграл 72-ю ракетку мира представителя Франции Грегуара Баррера. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 7 минут. Бублик 11 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал все три заработанных брейк-пойнта. На счету Баррера один эйс, ни одной двойной ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
За выход в полуфинал соревнований в Антверпене Бублик сразится с 226-й ракеткой мира 20-летним французом Джованни Мпетчи Перрикаром (Q).
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