Матчи турнира в Наньчане перенесены из-за дождя. Савиных сыграет завтра

Организаторы теннисного турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай) приняли решение о переносе матчей одиночного турнира на пятницу, 20 октября, из-за дождя. В их числе поединок российской теннисистки Валерии Савиных против белорусской спортсменки Александры Саснович. Таким образом, четыре матча второго круга и две четвертьфинальные встречи одиночного разряда состоятся 20 октября и начнутся в 5:00 мск.

Четвертьфинальные матчи парного разряда были перенесены на крытые корты и состоятся сегодня. Сразу три россиянки, Диана Шнайдер, Вера Звонарёва и Камилла Рахимова, будут бороться за выход в полуфинал в парах с Марией-Камилой Осорио-Серрано (Колумбия), Лаурой Зигемунд (Германия) и Александрой Саснович (Беларусь) соответственно.

Турнир в Наньчане проходит с 16 по 22 октября, его призовой фонд составляет $ 259 303.