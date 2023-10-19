Борис Беккер стал тренером Хольгера Руне

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер объявил, что стал наставником датского теннисиста Хольгера Руне.

«Хольгер — это неогранённый алмаз, который нуждается в полировке. Он один из лучших молодых теннисистов в мире. Моя цель — наилучшим образом раскрыть талант Хольгера», — приводит слова Беккера Eurosport.

Ранее Руне провёл тренировки в Монте-Карло под руководством немецкого специалиста. В конце лета, после провала на US Open – 2023, Руне прекратил сотрудничество с известным теннисным менеджером, бывшим тренером легендарной американки Серены Уильямс Патриком Муратоглу. После некоторых раздумий Руне объявил, что его единственным тренером останется его многолетний наставник Ларс Кристенсен. Ларс работает с Хольгером с шести лет.