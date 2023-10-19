Горан Иванишевич через суд требует взыскать у бывшей супруги половину квартиры

Чемпион Уимблдона-2001, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич, ныне являющийся тренером Новака Джоковича, подал иски в суд на свою бывшую супругу модель Татьяну Драгович, сообщает хорватское издание Nacional.

Иванишевич требует, чтобы у Драгович конфисковали половину квартиры в Загребе, при этом записана она на их общую дочь Эмбер Марию. Кроме того, 52-летний Иванишевич просит суд взыскать с экс-супруги кредит в размере € 2,5 млн. Из-за данных действий Горана у Драгович уже заморозили счета и выдали запрет на продажу имущества.

Отношения Драгович и Иванишевича начались в 1998 году, а в 2009-м они сыграли свадьбу. Помимо Эмбер Марии у них есть ещё одна дочь Эммануэль. Бракоразводный процесс пара начала 2013 году.