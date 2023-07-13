Король драмы! Тренер Джоковича сенсационно выиграл Уимблдон в 2001-м

Новак Джокович уверенно приближается к повторению достижения Роджера Федерера по победам на Уимблдоне – великий швейцарец остановился на восьми кубках, у Новака пока их семь. В случае успеха в Лондоне в этом сезоне, серб может снова замахнуться на календарный «Шлем», которого в 2021 году его лишил Даниил Медведев. Такой шанс Ноле снова получил благодаря отмене ковидных ограничений в Австралии и США – из-за этого рекордсмен по количеству мэйджоров пропустил прошлогодние Australian Open и US Open.

36-летний Джокович производит впечатление не только совершенной машины, но и ментального монстра. Отыграться со счёта 0:2 в финале «Ролан Гаррос» — 2021 против Циципаса? Пожалуйста. Выдать рекордную серию из 13 выигранных тай-брейков на «Шлемах»? Легко! За успехами чемпиона стоит титаническая работа его команды во главе с Гораном Иванишевичем. Хорват стал сотрудничать с Новаком в 2019 году и сумел вывести его на новый уровень. Горану помогает то, что в его карьере также был сложный период, однако у него хватило сил преодолеть не только обстоятельства, но и внутренние противоречия.

Три поражения в финалах Уимблдона вогнали Иванишевича в депрессию

В карьере каждого великого игрока существует отрезок, когда покорить новую высоту мешают травмы, недостаток мотивации, эмоциональное выгорание или другие обстоятельства. У Джоковича такой этап наступил в начале сезона-2018. Серба доканывала сильная боль в плече, он вылетал в первых раундах, ругался на себя и команду от непонимания, как вернуться на топовый уровень. Новак нервничал ещё сильнее от осознания, что ему уже исполнился 31 год, и времени на укрепление в статусе короля тенниса всех времён оставалось не так много. Тогда Ноле помогло возвращение в команду Марьяна Вайды, но словацкий тренер предельно чётко дал понять – он сконцентрирован на развитии своей теннисной академии в Братиславе.

Новак Джокович с чемпионским трофеем Уимблдона-2022 Фото: Julian Finney/Getty Images

Джокович осознал, что ему нужен новый ментор, для которого их сотрудничество станет обоюдным вызовом. В разные периоды карьеры Новак работал со специалистами, акцентируясь на улучшении определённого скилла. Тодд Мартин помог ему улучшить физическую форму, Войцех Фибак – подачу, Борис Беккер – отточить игру на траве. Каждый из них сделал серба лучше, но случались и провалы, как в 2016-м. Тогда Джокович связался с испанским духовным гуру Пепе Имазом, и это явно был поворот не туда.

Четыре года назад серб поступил менее радикально и пригласил в команду большого специалиста по игре на траве Горана Иванишевича. «Все воспринимают теннис как игру между линиями корта, но на самом деле она ведётся между ушами каждого из соперников», – написал Джокович в автобиографии Serve To Win. Помощи в этом противостоянии Новак хотел и от Горана, который в своей карьере столкнулся со схожими трудностями.

Немаловажными факторами сотрудничества стали многолетнее знакомство и дружба теннисистов. Накануне триумфального для себя Уимблдона-2001 Иванишевич тренировался в академии Ники Пилича в Загребе, и Новак был одним из болбоев хорвата.

В 2001 году хорват стал единственным в истории победителем Уимблдона в статусе обладателя уайлд-кард – один из лучших примеров того, что в спорте никогда нельзя сдаваться. А опустить руки было отчего: в 1990-е Горан трижды добирался до финала лондонского мэйджора — и неизменно проигрывал. В 1992-м его разбил Андре Агасси, а в 1994-м и 1998-м – Пит Сампрас. «Последнее поражение от Пита мне не забыть никогда. Я вёл в решающем сете с брейком, но так и не поверил, что достоин титула, ведь это же сам Сампрас! Никогда нельзя мыслить подобным образом, даже если ты занимаешь последнее место в рейтинге», – сокрушался Иванишевич.

Выиграть Уимблдон Горану помог просмотр «Телепузиков»

В начале нулевых у Горана произошло похожее выгорание, как и у Джоковича, с той лишь разницей, что Новак стал заложником своих побед (не мог выйти на новый уровень из-за травм), а хорват – нереализованности. На счету Иванишевича 10 131 подача навылет в карьере – больше только у Федерера, Иснера и Карловича, он всегда стремился действовать в очень агрессивной манере. Однако в начале нулевых случился надлом: на тренировках всё получалось, а вот в играх зажимало. Иванишевич обращался к психологам, пробовал как-то полтора месяца не брать ракетку в руки и даже уходил из семьи.

Горан Иванишевич на Уимблдоне-2001 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В 2001 году он предпринял последнюю попытку реанимировать карьеру – на тот момент Горан барахтался в середине второй сотни рейтинга и был вынужден просить уайлд-кард на «Шлемы». В Мельбурне хорвата «отбрили», а вот на Уимблдоне его три финала «сработали», и он прошёл в основу. Поначалу хорвату казалось, что он попрощается с любимым турниром уже в первом круге: на подготовительных турнирах его теннис не выдерживал никакой критики, к тому же производитель инвентаря Head прислал Горану ракетки меньшего веса, чем он привык.

«Я отнёсся к этому с иронией – единственный безотказный инструмент в жизни, которому не научит ни один психолог. Решил просто расслабиться и радоваться каждому дню, а также привычным для меня вещам. Но после первой победы в Лондоне меня охватило непривычное волнение. Я несуеверный человек, однако на том турнире словно помешался. Утро начинал с просмотра «Телепузиков», затем обедал в одном и том же ресторане и за одним и тем же столиком. Меню тоже не менял: рыбный суп, ягнёнок с жареным картофелем и мороженое с шоколадным соусом. Также парковал автомобиль в одном месте и мылся в одной и той же душевой кабинке», – колотило Иванишевича.

Публика любит истории про Золушек, поэтому поддерживала выигравшего до Уимблдона в том сезоне всего девять матчей Горана с первых поединков. После победы над шведом Фредриком Йонссоном хорват неожиданно легко убрал с дороги титулованного испанца Карлоса Мойю, затем от него пострадал стремительно прогрессировавший Энди Роддик. «В игре с американцем я травмировал плечо, поэтому до конца турнира играл на обезболивающих, но были моменты, когда и они не помогали», – кряхтел теннисист. Это не помешало ему победить в 1/8 финала Грега Руседски, а в четвертьфинале закрыть главного фаворита турнира Марата Сафина.

Ближе всего к поражению Иванишевич оказался в полуфинале против местной звезды Тима Хенмэна. На этот раз публика болела против Горана — в ожидании первого за 63 года представителя Великобритании в финале домашнего турнира. После обмена партиями в третьем сете Тим поймал кураж и разгромил Горана со счётом 6:0 всего за 15 минут, после чего сразу сделал брейк в следующем сете. «У меня мало что получалось, и я практически смирился с поражением – утешал себя мыслью, что и так далеко прошёл», – вспоминал хорват. Карета уже почти превратилась в тыкву, но Иванишевича спас дождь.

Тим Хенмэн и Горан Иванишевич Фото: Paul Gilham/Getty Images

Игру перенесли на следующий день, и на корт вышел уже совсем другой Иванишевич. Он играл очень дерзко, летал к сетке и перевёл матч в решающую партию. И снова вмешался дождь, поэтому встречу вновь перенесли. Это обстоятельство не повлияло на настрой хорвата, победившего в пятом сете со счётом 6:3.

Главную победу в жизни посвятил погибшему в автокатастрофе другу

В финале против австралийца Патрика Рафтера уровень драматизма также зашкаливал. Бешеный конь, как когда-то Иванишевича за буйный характер прозвал Пётр Корда, дважды выходил вперёд по сетам, но соперник отыгрывался. Судьба титула решилась в пятой партии и с четвёртого матчбола. Когда Горан всё же выполнил чемпионскую подачу и выиграл со счётом 9:7, он упал на колени и заплакал. «Даже Федерер так не рыдал, как я тогда, – вспоминает Горан. – К счастью, в тот раз из-за многочисленных переносов матч проходил в понедельник. К счастью — потому, что три предыдущих своих финала, игравшихся в воскресенье, я проиграл».

Иванишевич бросился на трибуну, где долго обнимал отца, который за полгода до триумфа сына перенёс шунтирование сердца. На церемонии награждения хорват заявил, что посвящает победу своему другу и звезде НБА Дражену Петровичу, погибшему в автокатастрофе в 1993 году.

Горан выиграл заветный трофей с четвёртой попытки Фото: Bongarts/Getty Images

После завершения игровой карьеры Иванишевич зарекомендовал себя успешным тренером. В 2014-м он вдохновил на выигрыш US Open соотечественника Марина Чилича, также сотрудничал с Томашем Бердыхом и Милошем Раоничем. Все игроки, работавшие с хорватом, отмечают улучшение подачи. «При качественной подаче должен возникать специфический звук, если его нет, то что-то идёт не так: неправильный подброс, время подвода ракетки к мячу и ещё множество факторов. Этот момент мы проработали с Новаком практически идеально. Мне очень нравится звук соприкосновения его ракетки с мячом. Даже у меня такого не было», – гордится Иванишевич.

Ещё одна задача хорвата – мотивировать и защищать Джоковича. Несколько лет назад своенравный Ник Кирьос признался, что его тошнит от Новака и его «болезненной одержимости быть любимым, как Федерер». Иванишевич тут же осёк австралийца: «Парень, нельзя плохо говорить о коллегах, которые 350 дней в году играют вместе с тобой в туре». Этот парень умеет постоять не только за себя.