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Видеообзор победы Аслана Карацева во втором круге турнира в Токио

Полуфиналист Australian Open – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 50-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония).

В матче второго круга Карацев обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэня (57-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу российского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Карацев в этой встрече четыре раза подал навылет, сделал пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Чжичжэня три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)

В следующей стадии соревнований в Токио Аслан Карацев встретится с 13-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.