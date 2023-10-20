Савиных не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Наньчане, проиграв Саснович

Российская теннисистка Валерия Савиных, 146-я ракетка мира, потерпела поражение в матче второго круга турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай). Спортсменка в двух сетах проиграла 90-й ракетке мира из Беларуси Александре Саснович. Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За это время Валерия Савиных смогла реализовать два брейк-пойнта из семи, а также допустила шесть двойных ошибок. На счету Александры Саснович — четыре выполненных эйса, шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти и одна двойная ошибка.

За выход в полуфинал турнира Александра Саснович поборется с победительницей матча между Лейлой Фернандес (Канада) и Ю Сяоди (Китай, Q). Соперница белоруски определится сегодня, 20 октября, утром.