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Савиных не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Наньчане, проиграв Саснович

Савиных не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Наньчане, проиграв Саснович
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Российская теннисистка Валерия Савиных, 146-я ракетка мира, потерпела поражение в матче второго круга турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай). Спортсменка в двух сетах проиграла 90-й ракетке мира из Беларуси Александре Саснович. Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За это время Валерия Савиных смогла реализовать два брейк-пойнта из семи, а также допустила шесть двойных ошибок. На счету Александры Саснович — четыре выполненных эйса, шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти и одна двойная ошибка.

За выход в полуфинал турнира Александра Саснович поборется с победительницей матча между Лейлой Фернандес (Канада) и Ю Сяоди (Китай, Q). Соперница белоруски определится сегодня, 20 октября, утром.

Наньчан. 2-й круг
20 октября 2023, пятница. 07:50 МСК
Александра Саснович
90
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Валерия Савиных
146
Россия
Валерия Савиных
В. Савиных
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